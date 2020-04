Christian Martinoli revela que rechazó millonario contrato de Televisa

El famoso narrador de TV Azteca, Christian Martinoli, favorito para muchos aficionados del futbol mexicano, reveló que hace un tiempo, la televisora rival, Televisa, intentó "robárselo" como ha hecho con otros comentaristas con un jugoso contrato millonarios, sin embargo, el compañero del Dr. García, le fue fiel a su empresa.

A través de un Instagram Live de "Agárrate Sports", Martinoli confesó que tras la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, Grey Taylor, un famoso promotor en el futbol mexicano, lo buscó para tratar de convencerlo de irse a Televisa. Pero el narrador lo rechazó y se mantuvo con TV Azteca.

"Siempre lo he dicho, yo me voy a ir de Azteca el día que me corran o cuando me muera", señaló en una entrevista con Mónica Garza hace unos años.

Christian Martinoli lleva 24 años trabajando para TV Azteca, y es uno de los narradores favoritos del futbol mexicano.