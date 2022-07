Christian Martinoli manda polémico mensaje ante las críticas a Tata Martino

Ante la crisis de la Selección Mexicana en todos sus niveles, resurgieron los cuestionamientos en contra de Gerardo Tata Martino por su viaje a Argentina. Muchos aficionados en redes sociales se encargaron de señalar a Christian Martinoli por no dar una postura sobre la situación actual del Tri.

Ante esto, el narrador de TV Azteca mandó un mensaje en redes sociales, y sorprendió con sus palabras.

"Leo a varios muy indignados porque no comento nada sobre Martino y su estadía en Argentina. Por mi si quieren que lo echen de la Selección", escribió.

Aunque Martinoli aseguró que está de acuerdo en que pidan la cabeza de Martino, ante el mal paso de la Selección a unos meses del Mundial Qatar 2022, el narrador insinuó qué hay cenete que es doble moral porque antes "no exigían nada".

"Hoy muchos piden la cabeza por distracciones del DT y me parece bien. Cómo se nota que antes no exigían nada con tal de no perder 'amistades'".

Gerardo Martino fue bastante criticado luego de asistir a un partido de la liga de Argentina a meses de que la Selección enfrente a Polonia, Sarabia Saudita, y Argentina en Qatar 2022, en una crisis de resultados que tiene pocas esperanzas sobre el camino del Tricolor en el Mundial.

