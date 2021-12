Choque de Verstappen le deja la pole a Hamilton; Checo saldrá quinto

Sergio "Checo" Pérez saldrá en quinto en el Gran Premio de Arabia Saudita, esto después de registrar un tiempo de 1:28.123. Por su parte, Max Verstappen cedió la pole al británico Lewis Hamilton, quien firmó el mejor crono en la clasificación del circuito urbano de Yedá.

El piloto neerlandés de la escudería de los ´Toros Rojos´ arrancará como tercero, esto después del choque que sufrió contra las barreras de protección, el cual dejó al piloto de Mercedes como primer lugar, seguido de Valtteri Bottas, Charles Leclerc de Ferrari y a "Checo" Pérez.

Max Verstappen hits the barriers ??@LewisHamilton takes pole ??



An extraordinary finish to qualifying in Jeddah ??#SaudiArabianGP ???? #F1 pic.twitter.com/t1xZnz0Baf — Formula 1 (@F1) December 4, 2021

Precisamente del percance que sufrió en la última vuelta habló el piloto de Red Bull.

"Fue una buena clasificación en general. Encontramos ritmo y ahí estaba. No entiendo qué fue lo que pasó, pero pudimos disminuir la diferencia que teníamos antes. La vuelta ahí estaba y a pesar de todo, sabemos que el auto es bastante rápido y con eso vamos a trabajar", señaló.

Por lo tanto, Max Verstappen podría coronarse este mismo fin de semana, ya que cuenta con una ventaja de 8 puntos sobre Hamilton a falta de dos carreras; para coronarse campeón en el GP de Arabia Saudita el neerlandés tendría que hacer un total de 18 puntos más que el británico.

QUALIFYING CLASSIFICATION ??



It's a front row lockout for @MercedesAMGF1 on Sunday's starting grid in Jeddah ??#SaudiArabianGP ???? #F1 pic.twitter.com/Mm6c5im2PI — Formula 1 (@F1) December 4, 2021