"Chofis" López con riesgo de tener coronavirus

Previo al encuentro ante Mazatlán FC en la Copa GNP por México, Eduardo "La Chofis" López, fue regresado a su casa al presentar fiebre y cuerpo cortado. El jugador se sintió débil a su llegada al Estadio Akrón y Chivas optó por no correr riesgos de contagios.

El club decidió ponerlo en observación por un posible contagio de covid-19. El jugador se someterá a una segunda prueba para descartar coronavirus, ya que el miércoles pasado se realizó una en la que salió negativo.

Las alarmas se encendieron luego de que su novia también tuviera síntomas de la enfermedad.

"A Eduardo López le hicieron una prueba de covid-19 el miércoles, porque su novia había tenido algunos síntomas y salió negativo. Al llegar al estadio, se sentía mal, tenía un poco de temperatura, el cuerpo cortado y se sentía sin fuerza, no quisimos arriesgar y lo regresaron a su casa. Este domingo le harán otra prueba, el chiste era que no estuviera aquí (en el partido contra Mazatlán FC), que no contagiara a nadie, lo mandamos a su casa y ya le informaremos del resultado de análisis", comentó en conferencia de Prensa Luis Fernando Tena.

El estratega del Rebaño Sagrado tuvo que aclarar las dudas tras la victoria de Chivas 3-1 ante Mazatlán, ya que la ausencia del jugador llamó la atención, pues no solo no se le vio en la cancha, sino tampoco en la banca.