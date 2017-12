CHIVAS SENTENCIA

Chivas da 72 horas a Oswaldo Alanís para definir su futuro

Sigue la polémica, las horas de Alanís en el Rebaño Sagrado podrían estar contadas

Tras la polémica situación que está enfrentando el defensa Oswaldo Alanís con Chivas, las horas del jugador estarían contadas para permanecer en el equipo la próxima temporada, así lo informó el club.

A través de un comunicado, el Rebaño Sagrado informó que ambas partes han acordado un plazo de 72 horas para definir la situación del seleccionado nacional.

"Informamos que el día de ayer (jueves 21 de diciembre de 2017) se llegó a un acuerdo con Oswaldo Alanís y su representante, en donde de FORMA CONJUNTA se definió un plazo de 72 horas para definir su situación; ambas partes estamos en la búsqueda de la mejor solución para el jugador y el club".

Alanís, cuyo contrato se termina en seis meses, ha pedido un aumento de sueldo para firmar la renovación de su contrato. Sin embargo, Chivas se negó a otorgarlo argumentando los malos resultados del equipo en el Apertura 2017.

Al no llegar a un acuerdo, el seleccionado nacional no fue considerado para la pretemporada y fue relegado al equipo de Segunda División, algo que afectaría su llamado al ´Tri´ por no contar con minutos en el campo de cara al Mundial de Rusia 2018.

