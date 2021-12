"Chingue a su madre todo": el día que Julio César Chávez intentó suicidarse

"Se me juntaron demandas de mi señora, de Don King y de Hacienda por 100 mil dólares que nunca recibí. Con todos esos problemas encima quise quitarme la vida. Tenía tres días drogándome y bebiendo, vivía en depresión por todo lo que me pasaba y traía el codo casi podrido por una lesión, un problema en un huesito que me tenían que operar, pero yo consumía droga diario y se empezó a gangrenar".