Chiefs y Chargers, los protagonistas para el encuentro en el Azteca

Esta mañana la NFL en México publicó en sus redes sociales un video en el que se anuncia el regreso de esta liga de a nuestro país, esto, luego de que en 2018 fuera suspendido el encuentro entre los Jefes de Kansas City y Rams.

Para esta ocasión Chiefs y Chargers serán los encargados de hacer vibrar al público mexicano en el Estadio Azteca.

¡CHIEFS vs CHARGERS! ??????



La NFL vuelve a la Ciudad de México con un duelo entre rivales de división donde los @Chargers serán el equipo local en el Estadio Azteca ante los @Chiefs.



Fecha aún por confirmar ??? #NFLMX #LaNFLRegresaAMéxico pic.twitter.com/CoGnOHJWeb — NFL México (@nflmx) 21 de enero de 2019

Este anuncio se da en el marco de los cinco partidos de temporada regular 2019-2020 que de disputarán tanto en Inglaterra como en México.

Hasta el momento solo se han revelado a los protagonistas de los partidos, sin embargo, las fechas se darán a conocer en el próximo mes de abril cuando la NFL revele el calendario completo de la temporada regular.

We’re headed to Mexico City to take on the Chiefs in 2019! pic.twitter.com/fa2SeligTg — Los Angeles Chargers (@Chargers) 21 de enero de 2019

Los juegos en Inglaterra serán: Carolina Panthers vs Tamba Bay Buccaneers, Chicago Bears vs Oakland Raiders, Cincinnati Bengals vs Los Angeles Rams y Houston Texans vs Jacksonville Jaguars. Cabe mencionar que dos encuentros se llevarán a cabo en el nuevo estadio del Tottenham Hotspurs y los dos restantes en la cancha del mítico estadio de Wembley.









