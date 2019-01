Chiefs y Chargers, los protagonistas para el encuentro en el Azteca

REDACCIÓN 21/01/2019 10:13 a.m.

Esta mañana la NFL en México publicó en sus redes sociales un video en el que se anuncia el regreso de esta liga de a nuestro país, esto, luego de que en 2018 fuera suspendido el encuentro entre los Jefes de Kansas City y Rams.

Para esta ocasión Chiefs y Chargers serán los encargados de hacer vibrar al público mexicano en el Estadio Azteca.

¡CHIEFS vs CHARGERS! ??????



La NFL vuelve a la Ciudad de México con un duelo entre rivales de división donde los @Chargers serán el equipo local en el Estadio Azteca ante los @Chiefs.



Fecha aún por confirmar ??? #NFLMX #LaNFLRegresaAMéxico pic.twitter.com/CoGnOHJWeb — NFL México (@nflmx) 21 de enero de 2019

Este anuncio se da en el marco de los cinco partidos de temporada regular 2019-2020 que de disputarán tanto en Inglaterra como en México.

Hasta el momento solo se han revelado a los protagonistas de los partidos, sin embargo, las fechas se darán a conocer en el próximo mes de abril cuando la NFL revele el calendario completo de la temporada regular.

We´re headed to Mexico City to take on the Chiefs in 2019! pic.twitter.com/fa2SeligTg — Los Angeles Chargers (@Chargers) 21 de enero de 2019

Los juegos en Inglaterra serán: Carolina Panthers vs Tamba Bay Buccaneers, Chicago Bears vs Oakland Raiders, Cincinnati Bengals vs Los Angeles Rams y Houston Texans vs Jacksonville Jaguars. Cabe mencionar que dos encuentros se llevarán a cabo en el nuevo estadio del Tottenham Hotspurs y los dos restantes en la cancha del mítico estadio de Wembley.









