Chicharito y Vela, descartados para el clásico entre Galaxy vs LAFC

Para el duelo entre el LAFC y el LA Galaxy, no se presentarán Carlos Vela ni Javier Hernández. Los mexicanos fueron descartados por sus entrenadores debido a las lesiones que poseen.

Vela está en recuperación de una lesión de ligamento en la rodilla izquierda que sufrió en un duelo contra el Galaxy el 22 de agosto. Bob Bradley, aseguró que le faltan varias semanas pero que ha tenido un buen avance en su recuperación.

"Carlos ha estado trotando por el campo, eso es una señal positiva. Estoy seguro de que aún faltan semanas para tenerlo, pero cuando tienes un MCL el primer paso es volver a trotar y todos estamos emocionados por verlo en el campo" declaró Bradley acerca del mexicano.

Guillermo Barros Schelotto, director técnico del Galaxy, descartó al ´Chicharito´ debido a su lesión en la pantorrilla que sufrió luego de marcar su primer gol ante Portland Timbers en el MLS is Back.

Ambos mexicanos no se han podido enfrentar como rivales en el Clásico de Los Ángeles, pues Vela no disputó el encuentro del MLS is Back y Javier se lastimó ese torneo y evitó que jugara el esperado encuentro en agosto. Debido a esto, deberán de esperar hasta los Playoffs para un posible encuentro o hasta la próxima temporada.

(por: Mariana Aguilar)