¿Chicharito vuelve a Chivas? Esta es la fórmula del Rebaño para pagar su salario

Javier Chicharito Hernández ha vuelto a destacar en el futbol luego de su última temporada con el LA Galaxy en la MLS.

Sin embargo, también ha estado envuelto en la polémica por su "veto" de la selección mexicana, a dónde ya no ha sido convocado h dónde parece no regresará, al menos no mientras Gerardo Tata Martino esté en el banquillo.

En medio de todo esto los rumores sobre su regreso a Chivas han vuelto a surgir y ahora con más fuerza, pues al parecer Chivas tendría la fórmula para el fichaje bomba.

¿Cómo pagaría Chivas el regreso de El Chicharito?

Ver al hijo prodigio de vuelta a Chivas podría ser posible gracias a una marca de ropa, el patrocinador del Rebaño, Puma, que estaría dispuesta a pagar un parte del salario de Hernández

Los rumores comenzaron a surgir en redes sociales y El Universal señaló que la misma fórmula sería utilizada para traer de regreso a Rodolfo Pizarro, sin embargo, la marca prefería traer a quien viva un mejor momento en la MLS, y ese es Javier Hernández.

Luego de que se cayera el trueque que llevaría a Sebastián Córdova al Rebaño y Antuna al América, los rojiblancos aún no anuncian refuerzos, y los aficionados mantienen la esperanza de ver el regreso de El Chicharito Hernández.

(dmv)