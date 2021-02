'Chicharito' sufre ilusionado por titularidad

Pese a las buenas actuaciones de Javier Hernández en los últimos partidos, el estratega del West Ham, David Moyes, mandó a Chicharito a la banca para el encuentro ante el Liverpool correspondiente a la jornada 28 de la Premier League.

Moyes volvió a ilusionar a ‘Chicharito’, y cuando todo indicaba que saltaría al campo de titular, el estratega escoces, no respaldó los elogios que lanzó al mexicano previo al encuentro de este sábado.

Javier Hernández está atravesando un gran momento. Está preparado y en una gran condición física para ayudar al equipo. Desde que estoy aquí, su progresión ha sido fantástica", señaló el estratega.

Chicharito no ha tenido los resultados que esperaba a su llegada con el equipo londinense, ya que entre sus objetivos ya no están el ser el máximo goleador del equipo o pelear puestos de competencias europeas, sino lograr no descender con el West Ham.

Queremos seguir ganando, mantenernos fuera de la zona de descenso y llegar a los 40 puntos lo antes posible. Nuestro principal objetivo es permanecer fuera de la zona de descenso.

Ya son cuatro los puntos que separan al West Ham de la zona de descenso y Chicharito suma apenas 7 goles y sólo ha sido titular en 12 ocasiones. Lo que parece será constante tras el regreso del argentino Manuel Lanzini, quien se ausentó por una lesión y este sábado ya está en el campo en lugar del mexicano

