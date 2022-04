¿Chicharito regresa con México para el Mundial? Esto dijo Yon de Luisa

Una de las cosas que la afición mexicana ha reclamado en el ciclo de Gerardo El Tata Martino han sido sus convocatorias. El técnico argentino no ha encontrado la mejor fórmula para pulir el juego del cuadro azteca.

El tridente mexicano conformado por Raúl Jiménez, Tecatito Corona y El Chucky Lozano, no encuentran el gol, de hecho en los últimos 4 partidos, solo Jiménez ha marcado 2 goles y fueron de penal.

Mientras en la MLS, El Chicharito brilla con él LA Galaxy, marcando goles y peleando entre los mejores, algo que Martino no ha tomado en cuenta.

Javier Hernández lleva más de un año "vetado" de la selección, los rumores apuntan a una mala relación entre El Tata y Chicharito, lo que ha provocado su no convocatoria pese a su gran paso goleador en la MLS.

Ahora que México ya conoce a sus rivales para el Mundial, ha surgido la pregunta. ¿Javier Hernández estará en Qatar 2022?

Yon de Luisa despejó las dudas y respaldó las decisiones de Gerardo El Tata Martino, en una entrevista con La Afición.

"Yo creo que no ha habido nada de confusión o ha habido motivos para confundir. Desde su momento se dijo que no se le convocaría a Javier, si mal no recuerdo desde el 2019 y ha habido una congruencia y una consistencia en las convocatorias de parte del técnico nacional. Las convocatorias las lleva a cabo él, con la retroalimentación de Gerardo Torrado y con mi visto bueno. Yo siempre daré o le aportaré mi retroalimentación, pero al final del día mi apoyo para que se lleven a cabo las convocatorias como el Tata las propone".

"En ese sentido creo que ha sido muy congruente todo este tiempo nuestro técnico nacional sobre el no llamarlo, tiene sus motivos, los dos los conocen y vamos a seguir apoyando a nuestro técnico".

Todo indica que Javier El Chicharito Hernández, el máximo goleador de la Selección Mexicana, no podrá disputar su último Mundial en Qatar 2022.

(dmv)