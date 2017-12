'Chicharito' gana más que Kane, el máximo goleador de 2017

REDACCIÓN 29/12/2017 10:35 a.m.

El máximo goleador del 2017, Harry Kane está muy lejos de los jugadores mejor pagados de la Premier League, liga en la que milita con el Tottenham, incluso se encuentra debajo de lo que recibe el mexicano Javier Hernández con el West Ham.

De acuerdo al diario británico, Daily Mail, Kane tiene un salario de 110 mil libras por semana con el Tottenham, mientras que ´Chicharito´ percibe 115 mil libras por semana con los ´Hammers´.

Hernández ocupa la plaza 32, la misma que su ex compañero Wayne Rooney ahora con el Evertony y Bernardo Silva del Manchester City, quienes ganan la misma cifra semanal.

La estrella del Tottenham registró 18 anotaciones y acumuló 56 goles en 2017, superando a Lionel Messi (54) y Cristiano Ronaldo (53).

El futbolista mejor pagado en Inglaterra es el francés Paul Pogba con 290 mil libras, le sigue Romelu Lukaku con 250 libras y Sergio Agüero, Yaya Touré y Zlatan Ibrahimovic con 220 libras semanales.

