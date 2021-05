Chelsea vs Real Madrid EN VIVO: semifinal de vuelta Champions League

Chelsea vs Real Madrid definen al segundo finalista de la Champions League. Esta tarde conoceremos al equipo que será rival del Manchester City en Estambul.

Chelsea y Real Madrid empataron 1-1 en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones de la UEFA, y ambos llegan sin ventajas. Únicamente en sus respectivas ligas, los merengues pelean el título de LaLiga con Atlético de Madrid y Barcelona.

Mientras que los blues solo lograron meterse a lugares de Champions, pues el líder, Manchester City, está arriba por 17 puntos.

En Acción LSR te dejamos lo mejor del duelo que definirá al finalista de la Champions League que estará el próximo 29 de mayo en Estambul.

Chelsea vs Real Madrid EN VIVO

¡Nos vamos al Medio Tiempi! Chelsea está ganando la vuelta 1-0 y está a 45 minutos de avanzar a la final de Champions League ¿Lo conseguirá?

28' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL CHELSEA! Timo Werner abre el marcador. Chelsea 1-0 Real Madrid. Global: 2-1

?? DE UN ATAJADÓN... AL GOL DEL CHELSEA ?



Si los 'Blues' pueden festejar, es gracias a Edouard Mendy...



La que le sacó a Karim Benzema, y la postre; la que armó N'Golo Kanté



Timo Werner da ventaja al club inglés ante Real Madrid #ChampionsxFOX pic.twitter.com/Nwp3wd0ZJU — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 5, 2021

27' ¡Atajadón de Edouard Mendy! Karim Benzema controló el balón y disparó de media vuelta, pero el arquero desvió con un manotazo a tiro de esquina

17' ¡GOOOOOOOL ANULADO! El árbitro marca posición adelantada en el gol anulado a Timo Werner LE AHOGARON EL GRITO DE GOL AL CHELSEA



Anotación anulada a Timo Werner cuando ya festejaba... pero estaba en fuera de lugar#ChampionsxFOX pic.twitter.com/iRSPTIm7vv — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 5, 2021

13' ¡ARQUEROOOO! En dos ocasiones Courtois, el portero del Real Madrid, salvó a su equipo, Chelsea busca abrir el marcador COURTOIS SALVA EN DOS OCASIONES



El belga evitó la caída de su portería a disparo lejano de Antonio Rudiger y Mason Mount#ChampionsxFOX pic.twitter.com/EPXfgr7i3A — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 5, 2021

¡Arranca la semifinal de vuelta entre Chelsea y Real Madrid! Hoy conoceremos al otro finalista de la Champions League

El once titular del Real Madrid para medirse ante Chelsea por el boleto a la final

??? ¡Nuestro ???? inicial ?? @ChelseaFC_Sp!@Liberbank | #UCL pic.twitter.com/KW3jzfydjZ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 5, 2021

Así saltará a la cancha Chelsea en la vuelta de la semifinal ante Real Madrid, en el Stamford Bridge

Your all-important team news for #CHERMA.



Up the Chels! ? ?? pic.twitter.com/vlUUXS9cOB — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 5, 2021

Ya calienta Chelsea en el Stamford Bridge

Team. ?? pic.twitter.com/L7rjK3OIHe — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 5, 2021

¡TODO LISTO PARA! HOY CONOCEREMOS AL OTRO FINALISTA DE LA CHAMPIONS LEAGUE