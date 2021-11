Checo Pérez, ilusionado del legado que deja en F1 para las futuras generaciones

"Me ilusiona mucho, porque yo cuando empecé, pensar en la Fórmula 1 era algo imposible, irreal, tuvimos a los Rodríguez, pero no me tocó verlos, y hoy esto puede ayudar a las nuevas generaciones. Alguien tan normal como yo que pueda llegar a la F1 y tener una carrera exitosa, por qué no un corredor que va iniciando lo va a poder hacer", aseguró Pérez.