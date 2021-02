Chávez Jr. se burla del triunfo de "El Canelo" y lo reta a una pelea

Julio César Chávez Jr. volvió a retar a Saúl "Canelo" Álvarez para enfrentarse en una nueva revancha para el Junior. A través de las redes sociales, el pugilista nacido en Culiacán publicó de nueva cuenta un reto para el "Canelo" quien venció a Avni Yildirim para unificar los campeonatos Supermedianos del CMB y del AMB.

Álvarez derrotó en tres asaltos al turco en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Tras su victoria y la pobre experiencia que dejó a los 15 mil aficionados al ser un combate tan corto, Chávez envió un mensaje al considerado mejor libra por libra del mundo.

"¡Gana Canelo! Pero de una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno. Sobre todo cuando se dice ser el mejor, un rival sin 2 años sin subirse a un ring. Yo me subo Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras", publicó al término del encuentro.

Gana @Canelo ! Pero una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno! Sobre todo cuando se dice ser el mejor ! un rival sin 2 años sin subirse a un ring ! Yo me subo @Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras! — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) February 28, 2021

Esta no es la primera ocasión en donde Chávez Jr. reta a Saúl. En diciembre del 2020 lo hizo y el "Canelo" contestó que mejor pidiera ayuda a su padre, pues lo ha derrotado en dos ocasiones.

mac