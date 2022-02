Chávez Jr. no sería nada sin el apellido: Marco Antonio Barrera

En las últimas semanas el nombre de Marco Antonio Barrera ha estado en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones, el también comentarista se dio tiempo ahora para criticar al hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, al que no dejó en muy buen lugar.

Durante una entrevista Barrera no se contuvo cuando le cuestionaron que pensaba sobre Julio César Chávez Jr. pues aseguró que a pesar de que tiene talento, de no ser por su apellido nadie sabría quién es.

"Yo he hablado con él muchas veces y le he dicho, cabrón, aprovecha el apellido, haz dinero no más por ser Chávez".

De acuerdo con el expugilista al hijo del "Gran Campeón Mexicano", no le gusta mucho la disciplina, talento tiene.

"Yo lo he visto en varias ocasiones, pero desgraciadamente no tiene para levantarse a correr, no se levanta a entrenar. No tiene horarios fijos y no tiene esa gente que le esté arreando para motivarlo. Él siempre hace lo que quiere, entonces, desafortunadamente, podrás tener talento y apellido, pero si no tienes ganas de hacer las cosas, ahí va quedar nada más. Yo creo que sí (sin su apellido), no hubiéramos sabido quien es", dijo Barrera.

Hace un par días el exboxeador se vio envuelto un escándalo al asegurar que en algunas ocasiones la leyenda del boxeo Julio César Chávez subía al cuadrilátero en estado inconveniente.

Tras estas polémicas declaraciones ''El César del boxeo'' aseguró que solo hablan por hablar sin conocer la verdad, tras un serie de mensajes entre ambos expeleadores, Barrera le ofreció una disculpa a JC Chávez e incluso Marco subió a Instagram un video donde se les ve a ambos exboxeadores de muy buen ánimo.