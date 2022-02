Chávez Jr, el boxeador que arruinó su carrera cumple 36 años lleno de polémicas

Julio César Chávez soñó con que algún día uno de sus hijos seguiría los pasos de su exitosa carrera en el boxeo, y aunque Omar y Julio César Chávez Jr. son boxeadores, el éxito no los acompaña, sino la indisciplinad, polémicas y escándalos.







El junior cumplió 36 años en medio de polémicas, un constante en su vida, más que los triunfos arriba del ring. Mientras que Julio César Chávez es el boxeador más querido, respetado y admirado de los mexicanos gracias a sus peleas, triunfos y récords que lo convirtieron en una leyenda, JC Chávez Jr. se ha convertido en el hazme reír del pugilismo azteca.

Los problemas familiares han llevado al Gran Campeón Mexicano a enfrentarse en una guerra de declaraciones contra su hijo,quien asegura que lo obligaron a rehabilitarse,a no divorciarse de su esposa y madre de sus hijos, Frida Muñoz, o si su padre le mandó a la policía para que lo detuviera mientras manejaban





El junior ha hecho fuertes revelaciones en contra de su padre en las últimas semanas, hablando de la violencia que sufrieron él, sus hermanos y su madre cuando Chávez se drogaba.





Chávez Jr. y las recientes declaraciones contra su padre





Luego de asegurar que fue su esposa Frida Muñoz quien lo obligó a rehabilitarse, Chávez Jr. comenzó una guerra de declaraciones con su padre, a quien le ha pedido respeto a su carrera.

Aunque no fue cuestionado por el tema, Julio César Chávez Jr reveló los problemas que tiene con la Leyenda del boxeo mexicano, a quien le pide respeto e independencia para tomar decisiones arriba del ring.

"Imagínate lo que viví con mi papá, yo viví muchas cosas. A mi papá es complicado aguantarlo. Fue un gran deportista y ya, porque, a lo mejor, si lo conocen se les va a quitar que lo quieren".





Julio César Chávez Jr. no se quedó con nada y mostró el enojo que tiene contra su padre por sus declaraciones, y lo exhibió al revelar la violencia familiar que sufrieron cuando eran niños y JC Chávez consumía drogas.





El junior arremetió una vez más contra el Gran Campeón Mexicano, a quien culpó de sus traumas, de golpear a su madre y aseguró que "consumía más cosas que yo".





"He intentado hacer las pases con mi papá, le hago caso y todo, pero... he intentado, pero él escucha a mucha gente que no lo quiere, aunque lo respetan porque lo quieren mucho o porque es un gran deportista", aseguró a través de sus historias de Instagram.

Julio César Chávez Jr confesó cómo los golpeaba su padre, aunque asegura que ya lo perdonó.





"Deportista y lo que quieran, pero ¿cómo se portó con nosotros, con mi familia cuando estaba joven? Mal, nos golpeó, le pegó a mi mamá. Ya lo perdonamos, pero ahora qué dice, que yo estoy peor que él", señaló el junior.





Además, el pugilista señaló que El César del Boxeo lo está presionando para que regrese con su pareja Frida Muñoz.





"Mi papá me dice ve con ella si no te vamos a meter a la clínica, así no se arregla una relación. Mi mujer va a decir, pinche pendejo ese, si su papá le dice eso, es un wey tonto, por ahí ha venido todo el desorden", dijo Chávez Junior, quien lamentó que su padre no lo respalde.





Las polémicas derrotas del junior





La última decepción la vivió en la noche que suponía debía ganar en nombre de su papá, pero El César del Boxeo se retiró definitivamente del ring viendo como el Junior sumaba una decepción más al caer ante Anderson Silva.





Silva, el excampeón de peso medio de la UFC, sorprendió al vencer al hijo de JC Chávez. Con 46 años, la leyenda de las artes marciales mixtas tuvo una incursión positiva en el boxeo profesional al derrotar al excampeón mundial de peso mediano, Julio César Chávez Jr., luego de ocho round y por decisión dividida.





Julio César Chávez vs Daniel Jacobs

El hijo de Julio César Chávezdejó pasar su última oportunidad de su carrera al renunciar al combate ante Daniel Jacobs, el cual terminó al quinto round.

Aquella pelea estaba pareja, y de pronto, ante la sorpresa de todos, decidió ya no salir al sexto round.





En medio de la confusión que existía en la esquina, se reportaba que el Junior se había roto la mano, mientras que otros decían que se había roto la nariz, de donde estaba sangrando.

Al final se reportó que Chávez Jr. se había roto la nariz, y que aseguraba que Jacobs lo estaba golpeando con el codo y dándole cabezazos.

Así, Julio César Chávez Jr. decidió abandonar la gran oportunidad de reivindicarse y regresar con dignidad al boxeo. El momento generó burlas en redes sociales, y más cuando salió a la luz la reacción de la leyenda del boxeo mexicano, quien se lamentaba por lo que estaba viendo en el ring.





La promesa que se extinguió





Julio César Chávez Jr. se convirtió en el primer mexicano que conquistó el campeonato mundial de peso medio en 2011, tras vencer por decisión mayoritaria a Sebastian Zbik.

Pero ese parece ser su logro más grande, el Junior tiene un récord de 52 victorias, 34 por nocaut; cinco derrotas y un empate.