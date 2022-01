"Chávez Jr da vergüenza, Canelo sigue haciendo billetes": Nacho Beristaín

Nacho Beristaín no se guardó nada cuando se refirió a las carreras que han tenido tanto Julio César Chávez Jr, como de Saúl "El Canelo" Álvarez. A pesar de vivir en situaciones distintas, el legendario entrenador dejó en claro que ambos están alejados de la elite del boxeo.

"Julio César Chávez Jr da vergüenza, mientras que ´Canelo´ Álvarez sigue haciendo billetes. ´El Canelo´ es una máquina de hacer dólares, pero por su boxeo y personalidad, eso no se consigue ganar la simpatía de la gente"

"Hace mucho que su carrera está terminada (Chávez Jr) y ya no tiene nada que ofrecer, salvo esas exhibiciones penosas como la que prepara ahora ante el youtuber Jake Paul. Ya no tiene nada qué levantar, lo único que hace es dar en cada momento un espectáculo vergonzoso", señaló el legendario entrenador para La Jornada.

Nacho Beristaín arremete contra "El Canelo" Álvarez

El integrante del Salón de la Fama, Nacho Besristaín no dejó pasar la oportunidad para calificar a "El Canelo" como "una farsa" esto después del supuesto combate que sostendría frente a Ilunga Makabu en el peso crucero.

"Ya tienen sus planes listos. ´Canelo´ se prepara para una farsa, porque eso de ir por el cinturón crucero ante Ilunga Makabu, que no representa ningún reto, eso no es más que una farsa. Le buscan peleas a modo para que gane, como ese cinturón crucero ante un peleador que no tiene ni calidad ni representa riesgo alguno", finalizó.