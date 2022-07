Charlyn y Chicharito: los máximos goleadores vetados, mientras el Tri fracasa

"Hoy así me lo hicieron saber (no convocada a Juegos Panamericanos de Toronto 2015), no quieren llevar a una jugadora que a lo mejor está en contra, pero yo no estoy en contra de nadie, yo sólo quiero el bien de México y el bien del futbol femenil. Tú le preguntas a mis compañeras y no tengo problemas con nadie".