Charlyn Corral se perderá la Champions por positivo a covid-19

Charlyn Corral informó que debido a que dio positivo a covid-19 no podrá ser parte de la convocatoria del Atlético de Madrid y se perderá los cuartos de final de la Champions League ante el Barcelona.

En la convocatoria con 17 jugadoras no están las españolas Silvia Meseguer y Laia Aleixandri, la venezolana Deyna Castellanos, la mexicana Charlyn Corral y la colombiana Leicy Santos por su positivo en covid-19.

"Me gustaría compartirles que hace unos días, se me realizó una prueba PCR donde el resultado fue positivo. Debido a esta situación me mantuve en aislamiento y reposo total. Conforme pasaron los días empecé a sentirme mejor y con más fuerza, lo que me permitió retomar la actividad física desde casa. Sin embargo, en las pruebas PCR siguientes, el resultado fue el mismo", escribió la futbolista mexicana en la carta que publicó a través de sus redes sociales.

"Lamentablemente, esta situación me deja sin la posibilidad de reintegrarme con mis compañeras en la preparación rumbo a la Champions League, algo que definitivamente me duele, ya que al igual que ellas estuve trabajando durante mucho tiempo".

Cabe destacar que Corral había sido titular en los cuatro partidos que el Atlético de Madrid disputó en la Champions League, en los que aportó con dos anotaciones y una asistencia.