Champions League: Horario y dónde ver: Napoli vs Barcelona y Chelsea vs Bayern

La ronda de octavos de final de la Champions League aún no termina, y este martes 25 de febrero a las 14:00 horas, se esperan dos llamativos partidos: Napoli vs Barcelona y Chelsea vs Bayern Múnich.

En la cancha del Estadio San Paolo, el Napoli espera al Barcelona para intentar tomar ventaja en casa. Sin embargo, para este partido el futbolista mexicano Hirving Lozano, no tendrá participación.

El cuadro italiano se encuentra recuperándose en la Serie A. Mientras que los blaugranas viven un mejor momento en el segundo lugar de LaLiga.

Dónde ver:

Fecha: martes 25 febrero

Horario: 14:00 horas

Transmisión: ESPN

Chelsea vs Bayern

El último encuentro entre estos dos equipos en Champions League se dio en la final de 2012, los ingleses se llevaron la victoria 4-3 en penales tras el empate de 1-1 en tiempo regular.

Este martes el encuentro de ida se disputará en el Stamford Bridge, casa de Chelsea.

Dónde ver:

Fecha: martes 25 de febrero

Horario: 14:00 horas

Transmisión: Fox Sports

(Daniela Muñoz)