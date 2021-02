Cerca de Tokio 2021 deportistas paralímpicos reclaman abandono de la 4T

Deportistas paralímpicos de alto rendimiento denunciaron abandono del gobierno de la 4T durante la pandemia a unos meses de realizarse las olimpiadas de Tokio. Durante una reunión virtual con legisladores de la comisión del Deporte, expusieron durante dos horas cómo han enfrentado de manera individual el impacto de la emergencia sanitaria para no afectar sus carreras deportivas. Y acusaron que la Conade encabezada por la exdeportista olímpica Ana Gabriela Guevara, no responde a sus peticiones de apoyo.

El entrenador Ulises Menéndez enfatizó en su participación que, si bien no son responsables de lo que ocurre dentro de la Conade, no es coherente lo que sucede. "A mí no me toca juzgar lo que ocurre en la Conade, solamente me toca entrenar. Pero está mal la política del licenciado Andrés Manuel López Obrador que yo lo apoye y lo sigo apoyando. Es una evidencia del grave problema en que estamos, esta falta de visión positiva va a impactar en los resultados que tengamos para México", afirmó.

La Silla Rota informó hace un mes que durante la pandemia y previo a su contagio por covid, el presidente ha sido muy activo en materia de béisbol: lo mismo practicando en algún estadio, que destinando recursos para la rehabilitación de estadios.

ABANDONADOS

María de los Ángeles Ortiz, medallista paralímpica en lanzamiento de peso y de bala, afirmó que para ellos no hubo un plan B a casi un año del registro de los primeros casos de covid en México. Y puntualizó que el abandono comenzó desde 2019 previo a los juegos parapanamericanos de Lima y el campeonato mundial cuando fueron recortados en eventos de competencia y preparación sin explicación. Y que desde 2020 las autoridades deportivas rompieron la comunicación con ellos.

Tuvimos que entrenar con lo que teníamos y donde podíamos. Yo tuve que lanzar en parques públicos porque cerraron todas las instalaciones en Veracruz; y los vecinos cerraron esos parques me dijeron te tienes que ir. Anduve como nómada, como hoy ando, entrenando en comunidades donde los traslados son de hasta 25 minutos de carretera... Cerraron también todos los gimnasios y nosotros en casa, sin comunicación de las autoridades deportivas, sin tener un parámetro de hacia dónde vamos, dónde teníamos que entrenar, que nos proveyeran de lo mínimo para entrenar en casa

En su caso particular agregó que hoy no tiene entrenador y que una entrenadora de Cuba le apoya a distancia con un programa. "Y así sigo entrenando hasta hoy rumbo a los juegos de Tokio... Y estas no son quejas, son propuestas. Sabemos que estamos en el abandono total, que hay desinformación, no hay propuestas, los entrenadores y nosotros encerrados en nuestras casas". Y comparó que en otros países los centros de alto rendimiento trabajan con cuidados extremos frente al covid para cuidar a sus deportistas de frente a los Juegos Olímpicos.

"Conade está haciendo que firmemos una carta de responsabilidades de riesgo de salud, maquillándola bonito, pero al final dice me lavo las manos y tú aceptas bajo tu riesgo y tu consideración ir a competir", denunció. Afirmó que se les dijo que ellos tendrían que pagar sus propias pruebas de PCR porque Conade les informó que no asumirá esos gastos; y que tampoco puede obligar a su equipo médico a acompañarlos al extranjero bajo las circunstancias de la pandemia mundial.

MEXICANOS NO ENTRAN A COMPETENCIAS EXTRANJERAS

Melisa Rodríguez, nadadora paralímpica, explicó que durante un mes dejó de nadar hasta que semanas después recibió apoyo del estado de Chihuahua. "Estar inactivos tantos meses repercute en nosotros, buscamos la mayor cantidad de competencias donde nos dejen entrar a otros países, pero por ser México con un alto número de contagios no nos admiten".

CONADE DESAPARECIDA

Jahir Ocampo, clavadista paralímpico, aseguró que su historia no fue diferente y que desde hace un año no ha competido. "Pase 4 meses fuera de la alberca desde marzo 2020 porque no hay alberca de clavados durante la pandemia". Relató que pudo entrenar el último semestre del año porque pagó el uso de una alberca en un club privado en Querétaro; y posteriormente se le permitió el acceso a la alberca olímpica en la alcaldía Benito Juárez. "Desde hace un año no tengo contacto con Conade. No sé nada de nada, no sé quién sea mi jefe directo, ni el jefe de alto rendimiento. No hay un sistema ni hay organización, cada deportista jala por su propio rumbo desafortunadamente... Por todas estas razones en este momento me enfocó solamente en mí".

En general los deportistas refirieron que, en China, cuna de la pandemia coronavirus, los atletas no dejaron de entrenar. Y aseguraron que los atletas mexicanos llegan en desventaja a futuras competencias mundiales; no sólo en cuestión de entrenamiento, sino porque también a la fecha no se ha determinado los nombres de quiénes van a competir.

El nadador mexiquense Jorge Iga agregó "nos hemos acercado a nuestra Federación y les hemos escrito, se tardan 5 días en contestarnos, no sé qué tan difícil sea ver un celular", reclamó. "Pero esto no viene de la pandemia, en 2019 yo tuve que pagar mis gastos para ir a Atlanta".

Aseguró que están preocupados porque tampoco han recibido aval de las federaciones para poder participar en competencias internacionales. "No son quejas, escuchen nuestra desesperación, la frustración de no saber qué hacer y no escuchar nada de la Federación".

Y aunque agradeció el reconocimiento económico que recibieron del presidente López Obrador en Palacio Nacional acusó que de esos apoyos económicos fueron excluidos entrenadores mexicanos que radican en Estados Unidos y que son quienes entrenaron a los principales medallistas. Por eso exhortaron a los legisladores para recibir su respaldo y apoyo.

"QUE COMPAREZCA ANA GABRIELA"

El boxeador y diputado federal por Morena, Erik "El terrible" Morales, propuso que los legisladores citen a comparecer a la titular de la Conade. "De manera inmediata, lo más rápido posible, que nuestra directora de Conade comparezca y nos explique cuáles son las acciones que se están tomando referente a los deportistas que están con la ilusión de llegar a las olimpiadas".

El presidente de la comisión, diputado Ernesto Vargas (conocido popularmente por ser hijo de la cantante Lupita D'Alessio), señaló que tras escuchar todas estas denuncias se están violando diversas legislaciones. "Esto va en perjuicio de ustedes y de todo el país", dijo y precisó que el Plan Nacional de Deporte no existe. "La actual administración en materia deportiva, a dos años de haber asumido sus funciones, no lo ha presentado ni nos lo ha mostrado... Será la peor administración en materia deportiva en la historia de México por ser omisa", afirmó.

La secretaría de esta comisión, la morenista Claudia López Rayón, participó en los últimos diez minutos de una reunión para exponer que el presidente López Obrador estará preocupado por el tema; y dijo que retomarán sus denuncias para darle cauce legislativo.