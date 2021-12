Carmen Salinas no asistió al último Clásico Chivas-América por esta razón

Carmen Salinas falleció a los 82 años de edad dejando una huella imborrable en el mundo de la farándula y en el futbol; al ser una aficionada recalcitrante de Chivas. Sin embargo, la famosa actriz no pudo asistir al último clásico nacional debido a que Televisa, empresa en la que laboró por muchos años le falló.

A través de redes sociales ´Carmelita´ Salinas exhibió a la empresa de Chapultepec 28 por hacerle la invitación para asistir al encuentro entre el Guadalajara y América y a la mera hora dejó ´vestida y alborotada´.

"Que ojeéis me invitaron de Televisa al partido Guadalajara América, y a la hora de la hora me dijeron que decía su mamá que siempre no, órale me dejaron vestida y alborotada. Bububububu. CS.", publicó en su cuenta de Twitter.

Que ojeéis me invitaron de televisa al partido Guadalajara America, y a la hora de la hora me dijeron que decía su mama que siempre no, órale me dejaron vestida y alborotada. Bubububu. CS. — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) September 25, 2021

Ante esta publicación, los usuarios de la red social no dejaron pasar la desatención que tuvo Televisa, incluso algunos YouTubers famosos como Angélica Palacios comentaron la publicación de ´Carmelita´ Salinas.





"Me parece espantoso... qué triste, Carmen qué bueno que no tiene filtros y lo hace público a través de redes, me enoja, es una primera actriz" comentó.