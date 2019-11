Carlos Vela y sus rechazos a la Selección Mexicana

Carlos Vela se convirtió en el Jugador más Valioso de la MLS 2019, y aseguró que no cierra las puertas de jugar una vez más para la Selección Mexicana y para el América a lado de Giovani dos Santos.

"Todo es posible en esta vida, obviamente hay lugares que es más complicado, pero nunca hay un no definitivo, además que no está en mis manos, hay gente que decide quién va y quién no va (a la Selección Mexicana)", dijo el delantero de Los Ángeles en entrevista con ESPN.

MVP and golden boot ???? pic.twitter.com/taNuRyFSpl — carlos vela (@11carlosV) November 5, 2019

"A nadie hay que cerrarle la puerta, nunca se sabe en dónde vamos a acabar. Estoy abierto a escuchar propuestas, opciones, no afecta en nada. Al final decidiré qué es mejor para mí y mi familia cuando sea el momento", sostuvo.

Sin embargo, el campeón sub-17 ha rechazado el llamado del Tri más veces de las que lo ha aceptado.

De acuerdo a Marca, la más sonada fue cuando negó asistir al Mundial de Brasil 2014. El conjunto azteca liderado por Miguel Herrera salvó el repechaje para asistir a la fiesta mundialista, y pese a que "El Piojo" se reunió con Carlos Vela para contar con él, el delantero rechazó el llamado.

"Solamente irán 23 jugadores a Brasil. La gran mayoría o todos los que asistirán al Mundial serán muy afortunados. Algunos de estos 23 han vivido, gozado y sufrido esta calificación y no sería justo por mi parte el que alguno de ellos se quedara fuera para cederme su lugar", declaró en una carta el entonces atacante de La Real Sociedad.

Carlos Vela regresó a vestir los colores del Tri durante el Mundial Rusia 2018. Pero un nuevo rechazo apareció con la llegada de Gerardo "El Tata" Martino para la Copa Oro 2019. El estratega de la Selección Mexicana señaló que el jugador de la MLS le dijo que lo más importantes para él era su familia y su club, por lo que no quería ser convocado.

"Carlos manifestó la idea de no venir. No lo entiendo como una cuestión de momento, lo tomó como una decisión de vida de no querer venir con la selección", señaló Martino.

dmv