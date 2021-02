Carlos Vela, el rey de la MLS al que no le apasiona el futbol

Carlos Vela ya es un histórico en la MLS. La décimo séptima victoria de la temporada 2019 de Los Ángeles FC trajo dos marcas para el delantero mexicano.

Tras una noche mágica en la que marcó un gol y dio una asistencia en el triunfo de su equipo 4-2 sobre el New York Red Bull, El Bombardero llegó a 37 goles en la MLS, ubicándose como el mejor anotar mexicano de la liga estadounidense superando a Erick Torres, quien ostentaba el récord con 36 tantos.

Vela sumó en total 40 goles en el futbol estadounidense (37 en liga y 3 en copa), además que con su pase para el gol de Jordan Harvey, se convirtió en el jugador mexicano con más asistencias dentro de la Major League Soccer.

En el actual torneo, Vela acumula 23 anotaciones en 23 partidos disputados y lidera la tabla de goleo individual. Además, tiene altas posibilidades de batir la marca de 31 goles en una sola temporada en fase regular que dejó al venezolano Josef Martínez, pues aún le restan 10 partidos por disputar.

El futbol no es su pasión

Pese a sus buenos resultados que lo destacan como uno de los mejores mexicanos en el extranjero, Carlos Vela no se considera un apasionado del futbol.

En 2014, Vela confirmó sus motivos para no amar el futbol y no acudir a los llamados de la Selección Mexicana.

“Te voy a ser sincero, la verdad a mí el futbol nunca me ha apasionado tanto como para decir ‘soy del Madrid o de equis equipo y voy a muerte’. Claro que prefiero el Madrid pero si no gana no me afecta en lo más mínimo”, declaró en una entrevista para el Canal Plus de España.

“Yo disfruto jugando, pero al momento que termina el partido, acabó el futbol y me puedes hablar de lo que sea menos de futbol porque no me siento cómodo y no estoy a gusto”.

