Carlos Salcido revela el mal trato que recibió en Chivas

Sin compañía de algún directivo o de los integrantes del cuerpo técnico, Carlos Salcido se despidió de las Chivas en una conferencia de prensa que ofreció en la sala de prensa del Estadio Akron.

El defensa se despidió de Chivas con dolor y frustración por la forma en que quedó fuera de la organización al no entrar en planes del técnico José Saturnino Cardozo, a quien señaló por no hablar de frente.

"Decidí hacerme a un lado por el trato, no era bueno. No tuve empatía con el cuerpo técnico. Me voy un poco dolido porque no quería salir del equipo así. Esperaba irme dando una vuelta y llorando, no en la salida de prensa", lamentó el zurdo de Ocotlán.

"En estos seis meses nunca tuve empatía con el cuerpo técnico y con el entrenador y eso lo sabe toda la gente."

La evolución del futbol femenil en México

"... No hubo empatía con el cuerpo técnico". Carlos Salcido habló de su salida de Chivas. #LigaMX



??vía: @_NataliaLeon_

pic.twitter.com/N3SoFnvE1w — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) 29 de diciembre de 2018

"No me imaginaba estarme despidiendo en una salita, pero igual agradezco bastante a la gente, a Mariano (Varela) a (José Luis) Higuera por haberme prestado la salita".

"Han sido muchos momentos padres, pero a ver si no me regañan los de la película. Hay un momento donde yo me pongo la camiseta de las Chivas y dije 'mi puta madre que me la quitan' y no me la quitaron. Yo me la quité y con eso me quedo".

Por último, Salcido agradeció el interés de Correcaminos por quererlo en sus filas y anunció que aún no tiene definido su futuro, pero tiene proyectos personales y profesionales en puerta.

"Hay unos proyectos, no puedo decir exactamente cuales por tiempos, pero tengo proyectos personales y profesionales en puerta. Agradezco a la gente de Correcaminos. Hablé con Juan Carlos Chávez, un gran amigo, y les expresé mi sentir y él sabe la situación de mis proyectos", concluyó.

dmv