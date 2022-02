Carlos Hermosillo, ¿cerca de regresar a Cruz Azul?

El goleador e histórico de la máquina del Cruz Azul, Carlos Hermosillo, quien le diera el ahora penúltimo título cementero en el lejano 1997 ante el León estaría cerca de regresar al club de sus amores.

El rumor toma fuerza en grupos de redes sociales que apoyan a Cruz Azul para que el conocido como "El Grandote de Cerro Azul" se convierta en directivo a petición del nuevo mandamás de la máquina, Víctor Velázquez.

Carlos Hermosillo haría dupla en la dirigencia del club junto con Jaime Ordiales, quien acaba de regresar a la Presidencia Ejecutiva del conjunto cementero.

Sin embargo, Carlos Hermosillo reconoció que la salida de Álvaro Dávila tiene un trasfondo raro, que tal vez más adelante pueda tener consecuencias en varios ámbitos, más allá de lo deportivo.

"No es congruente decir que se va por problemas personales, aquí hay algo más de fondo que en lo particular no nos debería de interesar y que en la parte futbolística el equipo va muy bien. Ojalá no le afecte", dijo para Marca Claro.

Hermosillo advirtió que el Club Deportivo Cruz Azul pertenece a una cooperativa, esa cooperativa es conformada por socios y ahí hay un presidente. Hoy hay un pleito legal, esto no ha terminado.

"A Álvaro Dávila no lo dejaron tomar decisiones, no lo dejaron trabajar augusto. Entre Jaime Ordiales y Juan Reynoso no hay una buena relación, ya desde ahí está mal el asunto. Conozco bien a Juan y ojalá que no renuncie porque ha hecho un buen trabajo".

