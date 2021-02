Carla Salcedo, la mexicana que juega en el West Ham de Chicharito

Le platiqué que venía de Estados Unidos y que estaba un poco nerviosa, y él me platicó que cuando se fue de Chivas al Manchester había tenido mucho sentimiento al principio, pero me dijo que siempre me apoyara con el staff del equipo, que siempre les dijera cómo me sentía, que les preguntara cómo podía mejorar, que siempre tuviera comunicación, obviamente siempre comunicarme con mis compañera y me dijo que lo más importante es jugar fútbol, que al final de cuentas, es nuestra pasión.