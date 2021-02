Cardozo expone la poca confianza que “Billy” Álvarez tiene a Cruz Azu

El exfutbolista José Saturnino Cardozo, confesó que cuando llegó a Cruz Azul, le hizo una promesa a Guillermo Alvarez, presidente del club, afirmando que llegarían a la final de la Copa Libertadores, algo que “Billy” no le creyó.

Cardozo, quien perteneció a la plantilla de La Máquina que disputó la Libertadores en 2001, tenía confianza y un optimismo que lo caracterizó siempre, motivo que lo llevó a comentarle a “Billy” Álvarez que iban a ser campeones; sin embargo, la reacción que obtuvo del presidente del equipo, fue una mirada incrédula.

“Cuando me contrató “Billy”, le dije que tenía buen equipo para llegar a la final de Libertadores. No me creyó tanto, y me respondió en ese momento ‘es la primera vez que jugamos la Copa Libertadores y no es nada fácil llegar’”.

Saturnino, ya tenía la experiencia para jugar esta competencia.

“Me había tocado jugar una final de Libertadores con la Católica de Chile, sé perfectamente lo que es jugar una final… cuando llegamos a la final, me dijo “Bily” que era increíble. Éramos un equipo novato, que nos metimos hasta la cocina”.

En esa temporada, Cruz Azul logró llegar a la final de la Copa Libertadores tal y como lo prometió Cardozo, sin embargo, perdieron contra Boca Juniors.

Aunque los celestes buscaban retener a Cardozo cuando estaba por concluir su contrato, el paraguayo naturalizado mexicano, no quiso, y regresó al equipo de sus amores, Toluca.

Con información de Bolavip y ESPN