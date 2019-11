Canelo vs Kovalev: EN VIVO la pelea por el título Semipesado

La pelea de "El Canelo" Álvarez ante Sergey Kovalev, significa otro desafío del boxeador mexicano por conseguir el cinturón en una nueva categoría.

De conseguir la victoria ante el pugilista ruso, Saúl Álvarez se convertiría en el cuarto mexicano con títulos mundiales en cuatro diferentes categorías. Después de Erik "Terrible" Morales, Juan Manuel Márquez y Jorge "Travieso" Arce.

En Acción te traemos la pelea en vivo, round por round.

Canelo vs Kovalev EN VIVO

"El Canelo" Álvarez buscará el título en una nueva categoría

???? Hoy más que nunca demostraremos de que estamos hechos. Vamos por el cuarto campeonato.



???? Today more than ever we will prove what we are made of. Let's go for the fourth championship. #CaneloKovalev @DAZN_USA ???????? pic.twitter.com/Orfj7xFF0s — Canelo Alvarez (@Canelo) November 2, 2019

