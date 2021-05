Canelo vence a Saunders por nocaut técnico y es campeón unificado supermedio

El Canelo Álvarez derrotó por nocaut técnico a Billy Joe Saunders y se convirtió en campeón mundial unificado de los pesos supermedianos de la OMB, CMB y AMB.

Luego de un espectacular octavo round en donde lastimó a Billy Joe Saunders de un ojo, la esquina del británico ya no le permitió salir al noveno asalto y Canelo Álvarez se llevó el combate por nocaut técnico.





Canelo retuvo los títulos del Consejo Mundial de Boxeo, de la Asociación Mundial de Boxeo y le arrebató a Saunders el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo.

El mexicano se consolidó como el mejor boxeador libra por libra tras vencer a Saunders, y con el triunfo, El Canelo llegó a 56 victorias, 37 por nocaut, dos empates y una derrota.

The uppercut that secured Canelo the victory ??



(@Autozone) pic.twitter.com/mkWlSzLFm0 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021

REVIVIVE LA PELEA Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders EN VIVO

¡CANELO CAMPEÓN! Billy Joe Saunders ya no salió al noveno round y el mexicano gana por nocaut técnico. El Canelo Álvarez es campeón mundial supermediano de la OMB, CMB y AMB #ModoCanelo ??



?????? ¡¡SE ACABÓ LA PELEA!! El 'Canelo' Álvarez gana por nocaut técnico al destrozarle el ojo a Billy Joe Saunders. ??????@CervezaTecate, patrocinador oficial, evita el exceso #SomosBax https://t.co/Pv7dqSiDSC



?? Disfrútalo EN VIVO AQUÍ: https://t.co/mzTyB24oRQ pic.twitter.com/aHJLOC73ay — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 9, 2021

Round 8: Tremendo castigo del Canelo a Saunders, lo conecta y estalla el AT&T Stadium

#ModoCanelo ??



R8: ¡Canelo Álvarez conecta violentamente a Saunders y la pelea está por terminarse! ¡PALIZA! #QuieroMiBroxelCanelo | @BroxelApp | https://t.co/WlF3CV66V9



?? Disfrútalo EN VIVO AQUÍ: https://t.co/mzTyB24oRQ pic.twitter.com/CmuXMGOR1L — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 9, 2021

Round 7: Saunders va con todo pero Canelo se defiende bien

"Pegadito, papá"



??? Así las voces de la esquina que apoyan a Canelo



?? EN VIVO

?? TUDN

?? https://t.co/orHk4olbiW



##CaneloPower | #CanelovsSaunders I #MegaBox pic.twitter.com/z4tkUDZVsj — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 9, 2021

Round 6: Intercambio de golpes entre Canelo y Saunders, el británico sufre más y busca salir por los costados

?? Billy Joe Saunders baja la guardia



?? ¿Se está burlando del Canelo?



?? EN VIVO

?? TUDN

?? https://t.co/orHk4olbiW



##CaneloPower | #CanelovsSaunders I #MegaBox pic.twitter.com/wY93iPcavN — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 9, 2021

Round 5: Ya sufre Billy Joe Saunders, conectó al Canelo pero no lo lastima, y el mexicano se mantiene superior en el cuadrilátero

#ModoCanelo ??



R5: ¡Saunders conecta con poderosa zurda pero 'Canelo' lo regresa con brutal gancho al cuerpo!@CervezaTecate, patrocinador oficial, evita el exceso #SomosBax https://t.co/Pv7dqSiDSC



?? Disfrútalo EN VIVO AQUÍ: https://t.co/mzTyB24oRQ pic.twitter.com/ooYfYugVSy — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 9, 2021

Round 4: El Canelo mantiene el castigo a Saunders, quien da pasos hacia atrás y comienza a resentir los golpes El mexicano esquiva los intentos del británico ???? Tremendo uppercut de Canelo



?? Esto puede acabarse temprano, señoras y señores



?? EN VIVO

?? TUDN

?? https://t.co/orHk4olbiW



##CaneloPower | #CanelovsSaunders I #MegaBox pic.twitter.com/aSKdYJH4h6 — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 9, 2021

Round 3: Canelo vuelve a intentar con golpes al cuerpo de Saunders

?? Canelo está impactando fuertes golpes y Suanders los empieza a resentir



?? Saúl está proponiendo la pelea



?? EN VIVO

?? TUDN

?? https://t.co/orHk4olbiW



##CaneloPower | #CanelovsSaunders I #MegaBox pic.twitter.com/xwY3vVhT9Y — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 9, 2021

Round 2: Canelo se va con todo para impactar con varios golpes seguidos a Billy Joe Saunders Más peligrosos los derechazos del mexicano ?? Lo lastima



?? Canelo va con todo e impactó varios golpes seguidos a Saunders



?? EN VIVO

?? TUDN

?? https://t.co/orHk4olbiW



##CaneloPower | #CanelovsSaunders I #MegaBox pic.twitter.com/DlQ1CXG95R — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 9, 2021

Round 1: Saunders se ve más rápido y se atreve a lanzar para conectar al Canelo Round parejo #ModoCanelo ??



R1: ¡Saunders se atreve a lanzar y conecta al 'Canelo'! Episodio muy parejo. @CervezaTecate, patrocinador oficial, evita el exceso #SomosBax https://t.co/Pv7dqSiDSC



?? Disfrútalo EN VIVO AQUÍ: https://t.co/mzTyB24oRQ pic.twitter.com/vk90AYh3Nv — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 9, 2021

¡Arranca la pelea! Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders por la unificación de los títulos de peso supermediano de la CMB, AMB Y OMB

#ModoCanelo ??



??????¡¡¡Y CON USTEDES EL CANELO ÁLVAREZ ??????Espectacular presentación para el campeón mexicano. ??



?? Disfrútalo EN VIVO AQUÍ: https://t.co/mzTyB24oRQ pic.twitter.com/8aUgKUW0ax — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 9, 2021

Más de 70 mil personas en el AT&T Stadium para la pelea entre el Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders ????

EN VIVO https://t.co/pSPlPmXJSO pic.twitter.com/5Ygl7BMbvb — AcciónLSR (@Accion_LSR) May 9, 2021

¡Canelo Álvarez al ring del AT&T Stadium para enfrentar a Billy Joe Saunders!

¡La familia Aguilar en la presentación del Canelo Álvarez! Pepe Aguilar y sus hijos dan un gran show en el AT&T Stadium

?? ¡Entrada envidiable!



?? Con la Dinastía Aguilar fue como Canelo Álvarez hizo una entrada espectacular



?? Pepe Aguilar presente en la pelea



?? EN VIVO

?? TUDN

?? https://t.co/orHk4olbiW



##CaneloPower | #CanelovsSaunders I #MegaBox pic.twitter.com/FR5GLKyY8O — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 9, 2021

¡Billy Joe Saunders al cuadrilátero! En minuto la esperada pelea ante el Canelo Álvarez

?? Billy Joe Saunders se acaba de aventar un bailecito que nadie se esperaba



?? EN VIVO

?? TUDN

?? https://t.co/orHk4olbiW



##CaneloPower | #CanelovsSaunders I #MegaBox pic.twitter.com/w216fJvKIp — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 9, 2021

¡Ángela Aguilar canta el himno nacional mexicano en el AT&T Stadium!

???? Se entona el Himno Nacional Mexicano



?? Tremenda presentación de Angela Aguilar



?? EN VIVO

?? TUDN

?? https://t.co/orHk4olbiW#CaneloPower | #CanelovsSaunders I #MegaBox pic.twitter.com/yRKZpFT9GX — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 9, 2021

Estamos a minutos de que inicie la pelea y así se preparan el Canelo y Saunders

#ModoCanelo ??



¡Ya viene Saúl 'Canelo' Álvarez para enfrentar a Billy Joe Saunders en un pleito de altísimo calibre!



??EN VIVO?? https://t.co/XGHHIRmSLQ pic.twitter.com/Ik9okIbsF1 — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 9, 2021

Así se prepara Billy Joe Saunders a minutos de que inicie la pelea

?? @bjsaunders_ tapes up for the biggest fight of his career ??#CaneloSaunders pic.twitter.com/z2BXSUSTwg — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 9, 2021

Así llegó El Canelo Álvarez al AT&T Stadium para su pelea

Canelo Has Arrived ??#CaneloSaunders pic.twitter.com/S0ky0i6Ttu — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021

¡Llegó Billy Joe Saunders para su combate ante Canelo!