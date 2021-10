Canelo sobre gresca con Plant: "llega un momento en que tienes que defenderte"

Luego de que Saúl "El Canelo" Álvarez y Caleb Plant llegaran a los golpes en la gira de presentación de la pela, el pugilista tapatío explicó que no le gusta que se susciten este tipo de cosas.

"Nunca he estado envuelto en este tipo de cosas, desgraciadamente se salió de control, pero no es como me gusta hacer las cosas. Siempre me gusta respetar al rival, siempre hablar arriba del cuadrilátero, pero llega un momento en que tienes que defenderte".

Asimismo, "El Canelo" explicó en la misma entrevista concedida para ESPN, que nunca le había pasado una situación similar frente algún otro rival.

"Yo creo que nunca vale la pena estar haciendo este tipo de cosas, a mí no me gusta. Pero se dio y pasaron las cosas como tenían que pasar"

Será este próximo 6 de noviembre cuando Saúl Álvarez se mida a Caleb Plant en Las Vegas, Nevada, combate en donde están de por medio todos los títulos de la categoría de peso mediano.

