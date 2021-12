Canelo explica la verdad del porque no quiere pelear ante Benavidez

Luego de coronarse campeón absoluto del peso supermedio, Saúl El Canelo Álvarez se ha planteado como objetivo pelear en la división de peso crucero, algo que le ha generado aplausos y también críticas, pues aseguran que aún le falta un rival por enfrentar para de verdad ser campeón absoluto de las 178 libras.

Se trata de Dabid Benavidez, quien perdió hace unos meses el cinturón de la CMB, pero no arriba del ring, sino por no dar el peso.

Esto ha provocado que otros boxeadores como Floyd Mayweather señalen a El Canelo por "esquivar" a rivales como Benavidez o Jermall Charlo. Ante esto, el boxeador mexicano respondió a Money y a uno que otro detractor, del verdadero motivo por el que no quiere enfrentar a Benavidez.

"No evito a nadie. Pero, ¿qué me trae ese tipo (Benavidez)? Nada. Menciona a un campeón con el que (Benavidez y Charlo) peleen antes. ¿Con cuántos? Realmente no me importa. Los que odian siempre van a ser los que odian", aseguró Álvarez.

Saúl señaló que ya ha vencido a los mejores en las 168 libras, todos invictos, por lo que no le importan los comentarios.

"Lo que sé es que vencí al luchador número uno en 168. Fue Callum Smith. A continuación, Billy Joe Saunders, segundo. A continuación, el tercero [Caleb]. Entonces, vencí a los mejores en 168. Todos estaban invictos. Vencí a todos los mejores en 168, y ahora hay gente que dice que debes pelear contra este, como siempre".

El Canelo finalizó asegurando que no le tiene miedo a nadie.

"Esto siempre pasa. Pero gané al mejor campeón en 168. Luego dicen, 'él tiene miedo de él' o 'él tiene miedo de ese tipo'. No tengo miedo de nada".

Álvarez se había encuentra preparándose para pasar al peso crucero para enfrentarse al campeón del CMB, Ilunga Makabu.

