"Canelo" aún no demuestra ser mejor que campeones como JC Chávez: "Dinamita"

La leyenda del boxeo mexicano Juan Manuel "Dinamita" Márquez demeritó los triunfos de Saúl "Canelo" Álvarez y dijo que llegará a ser el mejor boxeador mexicano de la historia hasta que no enfrente a rivales en igualdad de circunstancias.

En entrevista en el canal de YouTube de Deplaymaker, "Dinamita" señaló que "Canelo" debe demostrar que está por arriba de una larga lista de campeones mundiales que encabeza Julio César Chávez.

Márquez resaltó que Álvarez acostumbra poner cláusulas a sus rivales en las negociaciones de las peleas y eso ha llevado a que no pelee en igualdad de circunstancias.

-"¿Canelo Álvarez puede llegar a ser el mejor boxeador mexicano de la historia?", le preguntaron

- Juan Manuel Márquez respondió que no podía ser así.

"No, no... no, ¿por qué?, yo voy a decirlo: hay muchos peleadores que se ganan los campeonatos mundiales como lo hice yo y como lo hicieron varios, es decir, peleando contra los mejores y sin meter cláusulas de rehidratación a los rivales, sin mermarlos y sin decirles 'tienes que hacer esto'", arremetió contra "Canelo".

"Es plausible lo que está haciendo económicamente, es bueno, pero ya meter por ejemplo cláusulas como las de rehidratación, de que si subes tantas libras vas a tener una multa y creo que eso no es justo para el peleador... Hay que hacerlo en igualdad de circunstancias para saber qué nivel he alcanzado yo como peleador, ver en qué nivel estoy y saber si soy digno.

"Si te pones a ver la historia del boxeo mexicano es muy rica, tiene mucha, no puedes decir que el "Canelo" puede ser el mejor de toda la historia cuando hemos visto a los mejores, a Chávez, por ejemplo, a los que han enfrentado a lo mejor de lo mejor, a los que no han tenido apoyos de ninguna forma, de ninguna índole", remarcó "Dinamita".

"Dinamita" rechazó reto de "Canelo"

Cuando recién empezaba su carrera, "Canelo" Álvarez retó a "Dinamita" a una pelea, pero Juan Manuel Márquez se encontraba en otro nivel y había una marcada diferencia de pesos y relevancia en el mundo del boxeo.

Con información de Medio Tiempo

(Luis Ramos)