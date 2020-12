Canelo Álvarez vs Callum Smith: ¿quién es el favorito en las apuestas?

????Este 19 de dic planeo derrotar a Callum Smith en el Alamodome de San Antonio. Gracias a mis amigos de Crush por su apoyo.



????On Dec 19th I plan to Crush Callum Smith at the Alamodome in San Antonio, Tx. Thanks to my friends at Crush for their support. @crushsoda#CaneloSmith pic.twitter.com/P2T2kxN5AM