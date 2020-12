"Canelo" Álvarez vs Callum Smith: horario y dónde ver EN VIVO

Saúl "Canelo" Álvarez regresará al ring tras un año de inactividad gracias a la pandemia de coronavirus. Callum Smith será su próximo oponente este sábado 19 de diciembre en el Alamodome de San Antonio, Texas. Durante el combate, se permitirá el acceso de hasta 12 mil espectadores.

Te puede interesar Fallece el icónico narrador "Doctor" Morales

El título del Campeón Mundial de Peso Supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo y de Ring Magazine, será lo que se pondrá en combate este fin de semana. Además, disputarán el cinturón que se encuentra vacante del Consejo Mundial de Boxeo.

Watch Canelo Alvarez vs Callum Smith Fight Live - Saturday 19th December 2020



Making ?????????????? Is The Goal #CaneloSmith



Watch Live on @canelosmithfree pic.twitter.com/d3zYdCiWcK — Canelo vs Smith Live Stream Free (@canelosmithfree) December 16, 2020

La cartelera de la pelea entre el mexicano y el inglés, será iniciada por Frank Sánchez vs Julián Fernández, seguida por Raymond Ford vs Juan Antonio López, Austin Williams vs Isiah Jones, Marc Castro vs Luis Javier Valdés, Alexis Espino vs Ashton Sykes. También estarán Christian Gómez Durán vs Ángel Hernández y, previo al duelo estelar, serán Alexis Eduardo Molina vs Robert Greenwood.

Dónde ver Canelo Álvarez vs Callum Smith

Fecha: Sábado 19 de diciembre

Horario: 21:00 horas

Arena: Alamodome de San Antonio, Texas

Transmisión: ESPN, Azteca 7, TUDN y Canal Space

(MAC)