Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders pelea EN VIVO Round por Round

Saúl El Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders se enfrentan en una pelea llena de expectativas y polémicas en el AT&T Stadium. El Canelo busca vencer a Saunders para quedarse con el cinturón de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que posee el británico.

De llevarse la victoria, el mexicano podrá unificar este título con los otros dos que ya posee del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El Canelo Álvarez llega a la pelea ante Saunders con un récord de 55 triunfos, 37 de ellos por nocaut; una derrota y dos empates. Por su parte, Billy Joe de 31 años llega invicto después de 30 peleas, 14 de ellas ganadas por nocaut.

En Acción LSR te dejamos lo mejor de la pelea Canelo vs Saunders en vivo Round x Round.

Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders EN VIVO

¡Arranca la pelea! Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders por la unificación de los títulos de peso supermediano de la CMB, AMB Y OMB

??????¡¡¡Y CON USTEDES EL CANELO ÁLVAREZ ??????Espectacular presentación para el campeón mexicano. ??



— Box Azteca (@BoxAzteca7) May 9, 2021

Más de 70 mil personas en el AT&T Stadium para la pelea entre el Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders ????

EN VIVO https://t.co/pSPlPmXJSO pic.twitter.com/5Ygl7BMbvb — AcciónLSR (@Accion_LSR) May 9, 2021

¡Canelo Álvarez al ring del AT&T Stadium para enfrentar a Billy Joe Saunders!

¡La familia Aguilar en la presentación del Canelo Álvarez! Pepe Aguilar y sus hijos dan un gran show en el AT&T Stadium

— TUDN MEX (@TUDNMEX) May 9, 2021

¡Billy Joe Saunders al cuadrilátero! En minuto la esperada pelea ante el Canelo Álvarez

— TUDN MEX (@TUDNMEX) May 9, 2021

¡Ángela Aguilar canta el himno nacional mexicano en el AT&T Stadium!

?? Tremenda presentación de Angela Aguilar



— TUDN MEX (@TUDNMEX) May 9, 2021

Estamos a minutos de que inicie la pelea y así se preparan el Canelo y Saunders

¡Ya viene Saúl 'Canelo' Álvarez para enfrentar a Billy Joe Saunders en un pleito de altísimo calibre!



— Box Azteca (@BoxAzteca7) May 9, 2021

Así se prepara Billy Joe Saunders a minutos de que inicie la pelea

@bjsaunders_ tapes up for the biggest fight of his career
#CaneloSaunders pic.twitter.com/z2BXSUSTwg — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 9, 2021

Así llegó El Canelo Álvarez al AT&T Stadium para su pelea

Canelo Has Arrived
#CaneloSaunders pic.twitter.com/S0ky0i6Ttu — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021

¡Llegó Billy Joe Saunders para su combate ante Canelo!