Canelo Álvarez revela por qué no festejó tras noquear a Sergey Kovalev

Pese a que Saúl "El Canelo" Álvarez hizo historia al noquear a Sergey Kovalev para convertirse en campeón en cuatro divisiones diferentes, el boxeador mexicano decidió no celebrar la victoria ¿cuál fue el motivo?

La brutal forma en la que cayó de rodillas Sergey Kovalev tras ser noqueado en el round 11, inquietó a Álvarez, quien optó por pedir la pronta intervención del cuerpo médico antes de celebrar ante la afición en el MGM Grand de Las Vegas.

De acuerdo a Medio Tiempo, en cuanto el pugilista tapatío vio el estado de Kovalev en la lona, "El Canelo" exigió a su equipo mantener un espacio prudente, además de que pidió que no se hiciera ruido.

"Voltee a verlo y no quería festejar. Desgraciadamente el boxeo es lastimar lo más que se pueda a su rival. Yo pedí calma porque han ocurrido cosas (muertes) últimamente. Uno quiere ganar por nocaut pero no más que eso", comentó Saúl Álvarez al final del combate.

"El Canelo" Álvarez se refería al fallecimiento de Patrick Day, quien falleció cuatro días después de ser noqueado por Charles Conwell al sufrir una lesión cerebral.

Incluso, Sergey Kovalev también vivió una situación similar cuando en 2011 noqueó a Roman Simakov, que murió a causa de las terribles lesiones que le ocasionó el ruso durante la pelea.

Saúl "El Canelo" Álvarez solo se animó a celebrar cuando vio que Sergey Kovalev recuperó la noción.

