''Canelo'' Álvarez el nuevo ídolo del boxeo mexicano: Roberto Durán

Roberto Durán, mejor conocido como "Manos de Piedra", aseguró que Saúl "Canelo" Álvarez ya superó a la leyenda del boxeo Julio César Chávez.

El expugilista panameño señalo que "El Canelo" Álvarez es el nuevo ídolo del boxeo mexicano, incluso por arriba del legendario campeón mexicano.

"Me alegro por Canelo, porque todo lo que está haciendo es por el bien de México y por el de él. Es el boxeador del momento, no hay más nadie. Chávez ya pasó, él es un ídolo respetado, pero el nuevo ídolo, quieran o no quieran, es Canelo y eso hay que aceptarlo", reveló "Manos de Piedra" en entrevista con el portal Es News.

Durán consideró que el tapatío es "más grande" que Julio César Chávez boxísticamente hablando.

"Chávez ya es leyenda, Canelo ya conquistó cuatro títulos, ya es otra leyenda, que México no lo quiera aceptar eso es otra cosa"

"El Canelo" ha logrado más títulos, victorias y dinero que el "César del Boxeo".

Durán de 70 años, está considerado como el mejor peso ligero de todos los tiempos, de ahí que sea una voz más que autorizada para hablar de boxeo.

