Campeones Sub17 en 2011, no brillan para ir al Mundial

Los campeones del Mundial sub17 en 2005 disputarán su tercer mundial, pero los campeones en 2011, aún no brillan para ir a una justa mundialista

24/03/2018

Los futbolistas que levantaron el trofeo de campeón en la Copa del Mundo sub 17 que se llevó acabo en México 2011, están sin opciones para jugar a nivel mayor en el Mundial Rusia 2018.

Contrario a lo que ocurrió en su momento con la generación monarca en Perú 2005, que al segundo Mundial absoluto integraron al Tricolor.

México hizo historia al consagrarse campeón sub 17 en Perú 2005 de la mano del técnico Jesús Ramírez y ahí surgieron figuras que hasta la fecha siguen siendo consideradas en el "Tri" mayor.

Aunque ninguno de ese campeonato en suelo inca jugó al otro año en Alemania 2006 debido a su juventud, algunos despuntaron en el Mundial de categoría absoluta en Sudáfrica 2010, donde el técnico Javier Aguirre apostó por algunos elementos campeones en ese certamen sub 17.

Jugadores como Héctor Moreno, Efraín Juárez, Giovani Dos Santos y Carlos Vela jugaron en Sudáfrica 2010 tras ser campeones en Perú 2005, pero de la generación monarca sub 17 en México 2011 pocos pudieron destacar.

Del equipo dirigido por Raúl Gutiérrez, que venció a Uruguay en el estadio Azteca, nadie estuvo presente en la Copa del Mundo Brasil 2014, también a causa de la poca experiencia.

Sin embargo, con 23 o 24 años de edad cumplidos en la actualidad se esperaba que alguno estuviera para Rusia 2018, lo cual tampoco sucederá.

El director técnico colombiano Juan Carlos Osorio no se fijó en ningún elemento que alzó el trofeo sub 17 en 2011, esto debido a que no eran de su agrado o porque también pocos son los futbolistas que pueden presumir de regularidad en sus trayectorias.

Entre ellos se encuentra el defensa Antonio Briseño, campeón y capitán en el Tricolor campeón en 2011 dentro de la categoría sub 17, quien hoy en día juega en el Feirense, de la Primera División de Portugal.

Es una edad perfecta los 24 años, pero los procesos son diferentes en cada jugador, no se pudo conseguir (estar en Rusia 2018) o que hubiera alguno de mi generación (campeona Sub 17 en 2011), pero hay otros como Rodolfo Pizarro, como Jesús Gallardo, como el de Monterrey (Jonathan González) que son de la edad o más jóvenes", señaló "Pollo" Briseño a Notimex.

Remarcó que el futbol es de momentos, "hay que esperarlo y sé que vaya a llegar" para que pueda ser incluido en la Selección Mexicana a nivel mayor.

Sabe que después de Rusia 2018 habrá algunos jugadores que vivirán su último proceso con México en su trayectoria y aparecerán los espacios para otros jugadores como los de su generación campeona en el Mundial sub 17 en 2011.

Evidentemente esta generación es de las mejores en la selección mexicana, en esta ya hay muchos jugadores en su último proceso y entran las nuevas generaciones y evidentemente yo quiero estar ahí para tener un Mundial (categoría mayor) en mi carrera", mencionó.

En su aventura por Europa en la Primeira Liga, el canterano del Atlas de Guadalajara subrayó que "no, nunca" hubo algún acercamiento hacia él por parte de los integrantes del cuerpo técnico o directivos del Tricolor.

