Calendario de la Liga MX Apertura 2020: las fechas más importantes

La Liga MX reveló su calendario para el Apertura Guard1anes 2020, el cual arrancará el próximo jueves 23 de julio con el duelo entre San Luis vs Juárez con sede en el Estadio Alfonso Lastras.

A partir de este torneo, los juegos oficiales de la Liga MX se disputarán los días jueves, sábado, domingo y lunes. Cabe recordar que como reconocimiento al personal médico y del sector salud que ha batallado ante el coronavirus, la Liga MX decidió cambiar el nombre de su torneo de Apertura 2020 a Guard1anes 2020.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, presentó el calendario cn un emotivo video dedicado a los médicos que han estado en la primera línea de la batalla contra el covid-19, y en Acción LSR te presentamos las fechas más importantes del torneo Apertura Guard1anes 2020 de la Liga MX.

TODA LA FAMILIA DEL FUTBOL UNIDA ? #LigaBBVAMX



Agradeciendo y reconociendo la labor, dedicación y sacrificio de la primera línea de batalla en contra del más grande de los rivales.



Por y para ustedes: #Guard1anes2020 pic.twitter.com/FQvRAQ2rW4 — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) July 13, 2020

Primera jornada:

Jueves 23 de julio: Atlético San Luis vs FC Juárez 21:00 horas

Viernes 24 de julio: Necaxa vs Tigres 19:00 horas y Mazatlán vs Puebla 20:30 horas

Sábado 25: Chivas vs León 19:00 horas; Xolos vs Atlas 21:00 horas; Cruz Azul vs Atlas 21:00 horas

Domingo 26: Pumas vs Querétaro a las 12:00 horas; Monterrey vs Toluca 19:00 horas

Lunes: Pachuca vs América 20:00 horas

Los Partidos más importantes

Clásico Nacional: sábado 19 de septiembre América vs Chivas 21:00 horas

Clásico Joven: domingo 27 de septiembre Cruz Azul vs América 20:45 horas

Clásico Regio: 26 de septiembre ¬†Monterrey vs Tigres 21:00 horas

Clásico Capitalino: sábado 3 de octubre América vs Pumas 21:00 horas

Clásico Tapatío: sábado 17 de octubre Chivas vs Atlas 19:00 horas

La Final

Los juegos por el título de la Liga MX se disputarán la ida el 10 o 23 de diciembre y la vuelta el 13 o 27 de diciembre.

Estas fechas dependen si un club mexicano participa en el Mundial de Clubes, el cual aún no está confirmado para este año debido a la pandemia de coronavirus.