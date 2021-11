Caleb Plant asegura que nació para vencer a "El Canelo" Álvarez

Previo a enfrentar a Saúl "El Canelo" Álvarez el sábado en el MGM Grand de Las Vegas, el estadounidense Caleb Plant aseguró que nació para afrontar esta pelea.

"Nací para protagonizar el combate que voy a tener el sábado frente a ´Canelo´ Álvarez. No le tengo miedo a ´Canelo´. Estoy listo para ganar, aunque estoy consciente que no salgo de favorito, algo que me motiva a hacer mejor las cosas"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caleb Plant (@calebplant)

Por otra parte, el pugilista de 29 años de edad no dudó en destacar sus cualidades arriba del cuadrilátero, además de recalcar que ante Álvarez es una gran ocasión para elevar su carrera.

"Poseo velocidad con la que espero superar a Álvarez en todo momento, especialmente a la hora de colocar mis golpes. Soy consciente de la gran oportunidad que tengo de lograr la gran victoria de mi carrera"

Caleb Plant, campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ostenta un invicto de 22 peleas, de las cuales 13 han sido por la vía del nocaut.