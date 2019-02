Caín Velásquez duró 26 segundos en su regreso a la UFC con tremendo KO

Luego de tres años fuera del octágono, el mexicano Caín Velásquez regresó a la UFC, pero lo hizo con una dolorosa derrota.

Una lesión dejó fuera a Caín en la oportunidad de pelear el título ante Fabricio Werdum en 2016. A partir de ahí se lejó de la jaula hasta que finalmente este domingo 17 de febrero reapareció.

Francis Ngannou se encargó de darle la bienvenida al peleador de sangre mexicana, con la intención de sumar una victoria más para acercarse al título.

Caín Velásquez se lanzó de inmediato con una patada y un par de golpes, sin embargo cuando intento derribar a su oponente, se tambaleo y se le dobló una de las rodillas. El camerunés no perdió el tiempo y aprovechó el error del mexicano para soltar varios golpes sin respuesta, por lo que el réferi detuvo el encuentro a los 25 segundos del primer round.

Aquí el video:

@Francis_Ngannou gets it done in Arizona! #UFCPhoenix