Bruno Marioni reveló el día que defecó en pleno partido

El exjugador argentino, Bruno Marioni, quien destacó en Pumas, así como en Atlas y Toluca, contó una experiencia vergonzosa cuando se encontraba en Tenerife de España.

Marioni, platicó para Luis García en su canal de yotube "Dr. García" y contó que cuando disputaba la Copa del Rey con Tenerife, le dio un dolor horrible en el estómago:

"Me tocó jugar contra Lanzarote, en una isla. Arrancamos el partido a las siete de la tarde, y hacía 33, 34 grados, estaba pesadísimo, húmedo, y vino este cambio de clima tropical.... Con esto de estar todo transpirado me empezaron a dar retortijones. Llegó un momento en que estaban pasando a otro nivel".

El exfutbolista narró que tuvo que pedir a su entrenador de aquel entonces, Pepe Mel, que lo sustituyera porque la situación se empezó a complicar:

"Le digo ´Pepe, cámbiame´ y me dice ´no, no tengo más cambios´, a lo que el jugador le respondió ´tengo que ir al baño´. Me doy vuelta, sigo y por ahí nos hacen el tercer o cuarto gol y yo la verdad no aguantaba más. Estaba todo blanco. Veo que los de Lanzarote estarán allá festejando, me puse en cuclillas en la mitad de la cancha y dije ´que sea lo que Dios quiera".

Pero esto no paró, aquí, el dolor seguía y las ganas de ir al baño también por lo que decidió correr al baño:

"A los cinco minutos metieron otro gol, y me agarró lo mismo, me voy y le dije al técnico "voy al baño", llegó y la puerta estaba cerrada, así que otra vez. Estaba el utilero, me cambié y jugué los últimos 10 minutos... perdimos cinco a cero".

Con información de Milenio