Bromas, abuso sexual y muerte, los rituales de iniciación y novatadas más escalofriantes en el deporte estudiantil

El deporte siempre va de la mano con el deseo de pertenecer y querer formar parte de una comunidad. Pero en México y el mundo muchas veces para pertenecer, primero se debe pasar por un ritual de iniciación, o como se les conoce mejor "novatadas". Estas "reglas" dentro de los grupos muchas veces son un orgullo para sus integrantes, aunque en más de una ocasión el resultado ha sido catastrófico con varios casos de humillación, bullying, y el peor escenario, terminando con la vida del novato.

El caso más reciente es el de Anthony Brookman, el jugador de futbol americano de 14 años que recibió un ritual de iniciación en la secundaria Reed Custer en Illinois, Estados Unidos. Su madre, Allison Brookman contó para la BBC como fue que llegó a la secundaria para buscar a su hijo, cuando se dio cuenta que todo iba mal.

Anthony reveló que había sido acorralado por cuatro jugadores veteranos del equipo de futbol americano. Pero no fue hasta que lo llevó al hospital para examinar sus heridas cuando se supo qué pasó en realidad.

Anthony había sido golpeado y abusado sexualmente como parte de una violenta novatada.

"El primero me pegó dos veces, me tiró en el suelo y me pateó del lado derecho de mis costilla. Mientras que el cuarto me quitó los shorts, me abrieron las piernas para que pudieran meter su dedo en mí, tú sabes, esa parte del cuerpo", confesó el joven deportista para la cadena CBS.

Tras conocer la verdad, la familia Brookman está demandando a la Unidad de la Comunidad Reed-Custer, acusándolos de no prevenir el ataque y de no responder de manera adecuada cuando conocieron el incidente.

Los jugadores fueron castigados de acuerdo a los términos del Código de Conducta de Atletismo del distrito escolar, pero mientras todo se arregla en los tribunales, otros incidentes similares salieron a la luz.

En Maryland, cuatro miembros de 15 años del equipo de fútbol de la escuela secundaria Damascus fueron acusados de violar a un compañero más joven con un palo de escoba como parte de los rituales de iniciación, además de haber tratado de hacerlo con otros.

Otro caso sucedió en Toronto, Canadá. Siete jugadores de entre 14 y 15 años del centro de educación St. Michael College enfrentan cargos por ataques de abuso sexual en grupo con tres casos de novatadas diferentes.

En uno de estos rituales de iniciación, se habría publicado un video en internet en que se muestra a un compañero mientras es penetrado por una escoba. Estos casos han abierto el debate sobre la necesidad de poner fin a las novatadas en el deporte mundial.

Estos rituales de iniciación buscan avergonzar y humillar a aquellas personas que son nuevos en el grupo para demostrar que merecen estar adentro, su valentía y sentido de fraternidad.

Aunque en muchos deportes las novatadas son inofensivas como tener a un compañero que transporte el material del equipo, raparlos y hasta vestirlos de mujer para pedir dinero para los uniformes, como ocurre en los deportes en México, algunos casos en el mundo no tienen el mismo fin.

Así, las tradiciones pasan de un año a otro y los agresores de hoy fueron las víctimas de ayer. En muchas instituciones, entrenadores y las autoridades de escuelas se hacen de la vista gorda y permiten estas novatadas.

Un caso sacudió a Estados Unidos en 2017, Timothy Piazza, un jugador de futbol americano, murió en 2017 a los 19 años por exceso de alcohol cuando cumplía con un ritual de iniciación. Los miembros de la fraternidad Beta Theta Pi en la Universidad Estatal de Pennsylvania, esperaron 12 horas antes de llamar a la policía.

En México

En 2015 el futbol americano colegial y Pumas CU estuvieron envueltos en la polémica tras el caso de Juan Francisco Espinoza Martínez, jugador del equipo auriazul, que estuvo en grave riesgo de salud tras ser bañado en pintura de aceite y expuesto al sol donde realizó ejercicios extremos de acondicionamiento físico, desencadenándose un severo caso de neumonitis que estuvo cerca de quitarle la vida.

Aunque en el caso de Juan Francisco nunca existió una imposición para hacer algo que el jugador no quisiera, cada año los jugadores de futbol americano que anhelan pertenecer a esta institución, realizan diferentes retos, de los cuales son libres de irse cuando quieran, porque son advertidos antes de iniciar.

Luego de que la vida de Juan Francisco corriera peligro, la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM, envió un comunicado un tanto contradictorio en el que parecía cancelar las novatadas, pero se pueden seguir haciendo con la supervisión de algún responsable de la institución.

"La Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM ha determinado cancelar cualquier actividad del proceso de iniciación que ponga en riesgo la salud de nuestros jugadores. A partir de ahora, serán reguladas y supervisadas por equipo médico, que dictaminará las actividades a realizar", se lee en el comunicado.

Deportistas reconocen haber sido víctimas de novatadas

En Toronto, Canadá, varias estrellas del hockey sobre hielo de a NHL, la liga profesional de este deporte, han contado que fueron víctimas de novatadas cuando jugaban en las ligas juveniles.

El canadiense Daniel Carcillo, dos veces ganador de la Copa Stanley, contó lo que le pasó entre los años 2002 y 2003, cuando con 17 años fue hostigado diariamente por sus compañeros de equipo.

