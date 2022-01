Boxeador que peleó con "El Canelo" Álvarez se declara en la ruina

Saúl "El Canelo" Álvarez ha enfrentado a 60 peleadores a lo largo su carrera, muchos de ellos, viendo como después de caer ante el tapatío han tenido una oportunidad para reivindicarse. Sin embargo, hay otros que simplemente no pudieron regresar, y hoy lo perdieren todo; es el caso de Alfonso Gómez, quien acepta que ha perdido todo.

A través de su cuenta de Instagram, el ex pugilista se sinceró con sus más 3 mil seguidores, contando como en seis años fue que lo perdió todo.

"Me retiré en la cúspide de mi carrera, de mi vida, mis finanzas, mi familia, pero lo que me costó 30 años adquirir, en seis años lo perdí todo. Perdí mi carrera, mi salud, mi familia, mis hijos, mi casa, mi carro, mi dinero, todo lo perdí. Me abracé a las drogas, terminé en la calle, literalmente en el piso. En el día más frío, oscuro y desolador, Dios me despertó. Me despertó a nueva realidad de todo", comentó Gómez.

"Hy3rid" como es conocido por el alias que utiliza en su red sociales, enfrentó a 33 boxeadores, a casi todos en la categoría de peso superwelter; incluso solamente registraba dos derrotas y misma cantidad de empates, el resto eran victorias. Dentro de los oponentes de más renombre aparecen José Luis Castillo, Arturo Gatti, Miguel Cotto y por supuesto "El Canelo" Álvarez.

La ocasión en que Alfonso Gómez enfrentó a "El Canelo"

El 17 de septiembre del año 2011 Alfonso Gómez enfrentó a Saúl "El Canelo" Álvarez. Uno de los episodios más recordados de ese combate, fue la improvisación al estilo free style que le dedicó al hoy considerado por muchos como mejor Libra por Libra de la actualidad previo a la pelea.

"No estás para saberlo, ni yo para contarlo, el sabor de la derrota tú vas a probarlo. En vivo y en directo te tiro y te conecto los giros y los rectos pa´quitarte lo que te fue regalado. Ya se puso rojo, está enojado lávate la cara, estás todo manchado. Es de Colorado ¿Le entendieron? Gracias a Dios, por escuchar mi voz cuando te pedí canela pal´arroz con leche del CMB, porque se me ven las ganas de ganarle al bebé. Sí celebraré con mi mariachi que en el Staple Center le ganaré a Archi", cantó.

En aquel combate, "El Canelo" finiquitó el encuentro en el sexto round, momento en el que pudo considerarse un antes y un después en la vida de Alfonso Gómez.