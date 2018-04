Boxeador mexicano noquea a fan de Donald Trump

REDACCIÓN 13/04/2018 05:42 p.m.

Mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue vociferando sobre el muro que quiere construir, el boxeador norteamericano, Rod Salka, fan suyo sorprendió a todos en un combate en el que se quiso burlar de México, pero su rival no se lo permitió.

Salka, oponente en turno del pugilista mexicano Francisco Vargas, dio un mensaje claro cuando se subió al ring, pues el short con el que boxeo hizo hincapié a la versión de Donald Trump, quien quiere dividir con un muro la frontera entre Estados Unidos y México.

El estadounidense subió con pantaloncillos en azul, pero con franjas blancas que representaban ladrillos unidos a una barrera o pared, además destacaba el texto, "América 1ero".

Rod Salka wore "America 1st" and a wall pattern on his trunks against Mexican fighter Francisco Vargas, and ended up getting his ass kicked #boxing pic.twitter.com/CmNfIeU6X1