Boxeador a lo Mike Tyson muerde en la oreja a su rival en Juegos Olímpicos

Era el tercer asalto en la etapa clasificatoria a cuartos de final de boxeo masculino y el neozelandés David Nyika le conectaba un set de ganchos al marroquí Youness Baalla. En cada nuevo golpe lograba acorralarlo cada vez más, cuando a Youness le salió el Mike Tyson que lleva dentro y lo mordió.

Nyika lanzó un gancho y el marroquí lo abrazó para defenderse pero al ir perdiendo control sobre la batalla, le tiró la mordida a la mejilla y oreja derecha; David apenas alcanzó a quitarse. En ese momento la árbitro paró la contienda, pero no porque se hubiera percatado de la agresión, sino porque los golpes ya no eran visibles al estar muy cerca uno del otro.

“El fragor de la batalla puede sacar lo mejor y lo peor de las personas, esto forma parte del deporte. Yo no tengo nada más que respeto por mi rival y puedo apreciar la frustración que debe haber sentido”, declaró Nyika.

El boxeador marroquí ???? Youness Baalla intentó emular a Mike Tyson. Al fin los JJOO se pusieron interesantes. pic.twitter.com/fzb8X9pMo2 — Juan Manuel D'Angelo (@DangeloFut) July 27, 2021

El encuentro terminó llevándoselo David Nyika por decisión unánime de los cinco jurados, no por la mordida de Baalla, quien no fue penalizado por lo que hizo, sino por su actuación sobresaliente 30 a 27 frente al marroquí que ya no logró pasar a cuartos de final.

Al finalizar el neozelandés salió en defensa de su contrincante a través de redes sociales y detalló que no le pasó nada gracias al protector bucal.

“No me dio una mordida completa, por suerte llevaba el protector bucal y yo estaba sudando [...] creo que intentó alcanzar el pómulo, probablemente sólo se llevó la boca llena de sudor”, señaló David.

Minutos después del encuentro el Comité Olímpico Internacional se percató de lo sucedido e informó que la participación de Baalla en Tokio 2020 había llegado a su fin por su acción antideportiva.

Ahora el neozelandés se medirá en el cuadrilátero el viernes 30 de julio contra el bielorruso Uladzislau Smiahlikau por el pase a semifinales de peso pesado.

¿QUIÉN ES MIKE TYSON?

Mike Tyson es un boxeador estadounidense de pesos pesados que ganó dos veces el título mundial en esta categoría durante la década de los 80, pero su prestigio se vio en disputa en varias ocasiones siendo una de ellas el evento de 1997.

El pugilista chocaba los guantes contra Evander Holyfield el 28 de junio de 1997 cuando durante el cuarto asalto Tyson le mordió en dos ocasiones las orejas a Holyfield y fue descalificado.

La medida desesperada ocurrió un año después de su primer encuentro en noviembre de 1996 donde Evander ganó en once rounds por nocaut, pero la pelea entre ambos no terminó ahí, sino el 29 de mayo de este año cuando se encontraron por tercera vez.

