¿Bob Esponja en el Medio Tiempo del Super Bowl con Maroon 5?

El show del medio tiempo del Super Bowl es un acto que acapara las miradas de millones de personas al rededor del mundo, por lo que en está edición Maroon 5 será la banda encargada de amenizar el duelo entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Rams de Los Ángeles; sin embargo, el deseo de miles de personas se podría cumplir: ver a Bob Esponja.

Sí, tal como lo ven. Pero les explicamos, todo comenzó cuando la agrupación estadounidense publicó un video donde oficializó su participación en el Super Bowl, en él, le dedicó unos segundos a la imagen de Bob Esponja, hecho que causó revuelo entre los usuarios, que posteriormente solicitaron que durante su show en el máximo evento de la NFL le dedicaran un homenaje a Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja y quien recientemente falleció.

Cabe mencionar que esto viene del famoso capítulo de la serie animada donde Bob Esponja entona la canción 'Sweet Victory' en el Tazón de Burbujas (haciendo alusión al Super Bowl), y la cual fue un éxito total.

Con lo ya explicado, un usuario decidió recolectar firmas para que Maroon 5 cantara dicha canción en el Super Bowl, juntando más de un millón para que esto sucediera. Y tal parece que así será, ya que durante los ensayos de la agrupación estadounidense se le escuchó cantándola, además de que en las pantallas aparecieron imágenes de Bob Esponja.

Caught a peek of @SpongeBob while @maroon5 rehearsed for #SBLIII at the @MBStadium #SweetVictory pic.twitter.com/5H09kAfmQ2